رئيس صندوق موازنة الأسعار “الموازي”: الصندوق عاجز عن توريد المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك

طرابلس 30 أبريل 2018 (وال) -أعلن رئيس صندوق موازنة الأسعار “الموازي” والتابع لحكومة الوفاق غير الدستورية أن الصندوق عاجز عن توريد المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك أو المساهمة في توفيرها.

وقال رئيس الصندوق الموازي جمال الشيباني إن الصندوق لم يقم باستيراد أي سلع أو مواد غذائية استعدادا لشهر رمضان المبارك ما يعني انعدامها في مناطق غرب ليبيا، موضحا أنه منذ شهر أكتوبر 2017 لم يتم فتح أي اعتماد من قبل مصرف ليبيا المركزي لصندوق موازنة الأسعار.

وكشف الشيباني أن السلع الموجودة حاليا في مخازن الصندوق الموازي بطرابلس هي السلع المتبقية مما استورده الصندوق خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن هذه السلع عبارة عن معكرونة وزيت وطماطم وهي ما تغطي حصص الجمعيات لشهر واحد فقط.

وقال رئيس الصندوق الموازي إنه في الوقت الذي يقوم فيه مصرف ليبيا المركزي بفتح اعتمادات للشركات الخاصة يمتنع عن فتح اعتمادات للصندوق، معربا عن أسفه لما أسماه برفض مصرف ليبيا المركزي الموازي الذي يديره الصديق الكبير التعامل مع الصندوق في توفير المواد الغذائية.(وال – طرابلس) ا م

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