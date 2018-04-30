مقتل شخصين في انفجار عبوة من مخلفات داعش في كركوك

ذكرت مصادر من الشرطة العراقية، اليوم الإثنين، أن شخصين قتلا جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش في إحدى قرى شمال غربي كركوك 250 كلم شمال بغداد.

وقالت مصادر في شرطة كركوك، إن "شخصين قتلا جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش في قرية العطشانة في قضاء الدبس شمال غربي كركوك".

ولا تزال القوات العراقية تخوض عمليات تفتيش لملاحقة عناصر داعش الفارين من معارك التحرير ويشكلون مصدر خطر على المدنيين والقوات الأمنية والعسكرية في مناطق متفرقة في كركوك.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية العراقية في مايو المقبل.

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