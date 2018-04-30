مقتل 21 شخصا في تفجيرين انتحاريين في كابول

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، أن ما لا يقل عن 21 شخصا، ومن بينهم صحفيون، لقوا حتفهم في تفجيرين انتحاريين في كابول صباح اليوم الإثنين.

وأفاد وحيد الله مجروح، وهو متحدث باسم الوزارة، بأن 27 شخصا على الأقل أُصيبوا أيضا في التفجيرين اللذين وقعا بالقرب من مبنى تابع لوكالة الاستخبارات الأفغانية .

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، حشمت ستاناكزاي، إن الانتحاري الأول فجر دراجته البخارية المفخخة في نقطة تفتيش بالقرب من مبنى لوكالة الاستخبارات الأفغانية .

وتردد أن الانتحاري الثاني تظاهر بأنه صحفي وفجر نفسه بين مجموعة من الصحفيين خلال قيامهم بتغطية الانفجار الأول.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن التفجيرين.

ويمثل التفجيران الهجوم الثامن الكبير الذي تشهده كابول منذ يناير الماضي ،حيث تم تسجيل إجمالي 254 قتيلا و368 مصابا.

وكان هجوم انتحاري لتنظيم داعش استهدف مركزا حكوميا لتوزيع بطاقات الهوية في حي غربي كابول في 22 أبريل قد أسفر عن مقتل 60 شخصا وإصابة 129 آخرين.

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