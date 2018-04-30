عاجل .. الحكومة الليبية المؤقتة : غدا الثلاثاء الموافق 1 مايو 2018 هو يوم عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال

قرنادة 30 أبريل 2018 (وال) -أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الإثنين أن يوم غد الثلاثاء الموافق 1 مايو هو يوم عطية رسمية بمناسبة عيد العمال.

ووفقا لكتاب عممه مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء فإن الإدارات والمؤسسات والمرافق التي تتطلب طبيعة عملها التواجد بمقراتهم يتم استثنائهم من هذه العطلة على أن يتم تعويضهم عنها في وقت لاحق.

وتأتي العطلة وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2012 الصادر عن المؤتمر الوطني العام السابق بشأن تحديد العطلات الرسمية. (وال – قرنادة) ا م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال