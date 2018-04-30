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عاجل .. الحكومة الليبية المؤقتة : غدا الثلاثاء الموافق 1 مايو 2018 هو يوم عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

قرنادة 30 أبريل 2018 (وال) -أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الإثنين أن يوم غد الثلاثاء الموافق 1 مايو هو يوم عطية رسمية بمناسبة عيد العمال.

ووفقا لكتاب عممه مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء فإن الإدارات والمؤسسات والمرافق التي تتطلب طبيعة عملها التواجد بمقراتهم يتم استثنائهم من هذه العطلة على أن يتم تعويضهم عنها في وقت لاحق.

وتأتي العطلة وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2012 الصادر عن المؤتمر الوطني العام السابق بشأن تحديد العطلات الرسمية. (وال –  قرنادة) ا م

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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