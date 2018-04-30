الليبيون و أطرافهم … بقلم / رمضان عبدالسلام

منذ أن تغلبت عليهم الفتنة سنة 2011 و ساقتهم ، يظل أخطر ما واجه الليبيون، هو تحولهم إلى أطراف ، و تحول وطنهم إلى مِزق، حتى تعذر عليهم الالتقاء فيه، فلجأوا إلى الخارج …

و ما دامت هذه الاطراف موجودة ، و هي تتكاثر و تتعزز بالأجنبي كل يوم ، فإن ليبيا ستظل متشظية، و تزداد تشظيٍ …

و لكن مَن، أو ما هي الأطراف الليبية؟

قبل سقوط ليبيا في 2011، كان هناك مركز ، الذي هو الليبيون ، و كان هناك طرف واحد فقط ، هو الذي والى الناتو …

أما بعد سقوطها ، فقد أنقسم حتى موالوا الناتو، إلى اطراف عديدة … أحزاب برؤى مختلفة، جماعات و ائتلافات و مؤتمرات و حكومات و برلمانات و مجالس مدنية و عسكرية و بلديات و “بلديون” ، و أخيراً و هو الأسوأ، و المستغرب، تحول ما يُعتقد أنه “لُب” المركز إلى طرف، ثم إلى أطراف، و هو الذي عرّف نفسه بانصار النظام الجماهيري، و مشتقاته الأخرى و شظاياه: الحركات و الجبهات الشعبيات و الوطنيات و التجمعات و الديمقراطيات و “الحرّات” والتيارات ، و كل ما يُقاس على هذه الآهات و “الفتاريش”…

و لكن؛ ما الذي يجمع الأطراف الليبية؟

ما يجمع الأطراف الليبية، هي أنها خرجت من المركز و اختارت أن تكون طرفاً ، و أنها تشترك في سعيها للحكم، حتى لو اعلنت خلاف ذلك، و هي حبّذت التعاطي مع الأجنبي، حتى صارت من أطرافه ، و انساقت وراء مخططه، و مشاريعه لتفتيت ليبيا بالتحايل على أهلها، و إشغالهم بالأوهام، مثل :

الحوار … المصالحة…العدالة الانتقالية … و الدستور الذي هو الخدعة الكبرى، التي إذا فاتت بصيغتها الحالية … “أنسوا حاجة اسماها ليبيا” … و قس على هذا؛ ليظل الليبيون في صراع دائم ، و لا يلتفتوا لبلادهم …

و إذا كانت الأطراف التي تمكنت من ليبيا تحاور على الحكم، و كيفية تجريد الليبيين منه، و على موارد ليبيا، و كيفية اقتسامها، فإن السؤال المؤلم :

على ماذا يحاور، الذين يصفون أنفسهم، بأنصار النظام الجماهيري؟

لن يُنظر ، إلى موقف هؤلاء ، إلّا تنصلاً من ثلاثة عقود و نيف من عمر ليبيا، إذا لم يكونوا فيها حكاماً ، فهم كانوا فيها على الأقل محكِّمين ، و إلقاء مسؤليتها على شخص واحد ، ظل يُحذِّرهم كلهم، و ظلّ أغلبهم يراءِيه …

في رأيي، الليبيون ليسوا في حاجة للحوار … الليبيون في حاجة للإلتقاء فقط لإستعادة وطنهم ، الذي سلبته منهم الأطراف بمساعدة الأجنبي …

الليبيون في حاجة إلى من يعينهم، على كيفية إدارة حياتهم القاسية في الوقت الحاضر، التي وضعتهم فيها الأطراف، التي تُقطّع الوقت على حسابهم بحواراتها، إلى أن يتغلبوا على محنتهم …

الليبيون في حاجة إلى من يعينهم على كيفية إدارة حياتهم التي تحولت إلى طوابير، و طوابير طوابير ، لا تنتهي، و شملت كل شيء …

و الأهم : الليبيون في حاجة إلى إخراجهم من مناخ التنافر و العداء الذي تغذيه الأطراف في وسائل الإعلام المختلفة ، بعد أن افنت خيرة الشباب في ساحات المعارك، غير الواجب معظمها…

و ليس هذا إلّا واجب “الأنصار” ، و هو عمل لا يتم

إلّا بقطع الصلة بالأجنبي، الذي تنوب عنه الأمم المتحدة، و كبار الناتو الأوصياء عليها، و أطرافه …

و بالسعي بين الناس بالخير … بكف الألسن و الجوارح كلها ، و تجرّع المر و العض على الصبر، من أجل ليبيا، حتى يزيلوا الغشاوة عن أعين الناس، لترى بعضها فتتعانق ، و تتحاسب ، أو تحتسب لله و تعفوا…

و هو عمل يمكن القيام به حتى بصورة فردية ، و لا يحتاج للتكتل ، لأنّه مثل الرسالات السماوية وسيلته الحكمة و الموعظة الحسنة، و ليس للعنف مكان فيه …

قد يكون “الأنصار” ، إذا كانوا حقّا كذلك، في حاجة للحوار، و لكنه يظل حواراً مع أنفسهم ، فيلتقون ، مثلما كانوا يفعلون، لتقييم كل مسيرتهم السابقة، و الإتعاظ و الاعتبار من مآلاتها ، إذا كانوا حقا مقتنعين بها، و البناء على نتائجها ، و هو لقاء إذا تم و أنتج، فسيكون هو المعيار الذي يؤخذ في مدى قابلية النظام الجماهيري للتطبيق و الإستمرار…

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا