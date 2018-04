أعلنت شرطة قندهار، اليوم الاثنين 30 أبريل ، تعرض رتل للقوات الأجنبية في الولاية إلى هجوم، وذلك بعد فترة قليلة من هجوم مزدوج شهدته العاصمة كابول أودى بحياة 25 شخصا على الأقل.

وقال المتحدث باسم شرطة قندهار لوكالة “سبوتنيك” إن 11 مدنيا قتلوا في الهجوم، بينهم أطفال، إضافة إلى إصابة 5 جنود رومانيين، واعتبر الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غنى، أن استهداف المدنيين والصحفيين جريمة لا تغتفر، وذلك في تعليقه على الجومين الانتحاريين في كابول.

ويعد الانفجار هو الثالث، الذي يضرب أفغانستان خلال ساعات، وتبنى تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤولية الهجوم المزدوج، الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، وأودى ما لا يقل عن 25 شخصا بينهم صحفيون، بحسب موقع “خبرنامه” الخبري الإلكتروني الأفغاني، الذي أوضح أن عمليتين انتحاريتين ضربتا مقر الاستخبارات الأفغانية في مدينة كابول”، وأن تنظيم “داعش” الإرهابي تبنى الهجوم.

The post مقتل 11 مدنيا بينهم أطفال فى هجوم انتحارى فى ولاية قندهار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية