مشروع “ليكن صوتنا مسموعاً” يفوز بجائزة مشروع “2521” سامي وتوفيق للسلام

سوسة 30 أبريل 2018 (وال) – أطلق منتدى الشباب المغاربي بمشاركة منتدي تمكين المرأة والشباب الليبي، في مدينة سوسة التونسية، التصفيات النهائية لمشروع “2521” جائزة سامي وتوفيق للسلام والتي تهدف إلي تشجيع الشباب المغاربي لدعم السلام ضمن مشروع “2521” بمنتدى الشباب المغاربي.

هذا وتم الإعلان عن اختيار ثلاثة مشاريع تم التصويت عليهم عن طريق الصندوق، بعد تقديم عروضهم على جائزة سامي وتوفيق وهم: أينور عبدالكافي الكوافي، وعادل أحمد صالح، وعلي عبداللطيف.

وفاز علي عبداللطيف من مدينة مصراته الليبية بمشروع “ليكن صوتنا مسموعا” الذي أطلقته مؤسسة الحوار والمناظرة في عام 2015 بجائزة سامي وتوفيق للسلام.

يذكر أن الجائزة عبارة عن شيك بقيمة 3 آلاف يورو، ودرع المسابقة وهي جائزة من ضمن 4 دول كـتونس، والجزائر،والمغرب وليبيا.

يشار إلى أن تسميت هذه الجائزة (سامي وتوفيق) جاءت تخليداً لذكرى هؤلاء الشباب الذين راحوا ضحية الإرهاب الذي عانت منه مدينة بنغازي خلال عام 2014 وسامي وتوفيق هم من نشطاء المدينة الذين كانوا يطمحون للدولة المدنية دولة المؤسسات والقانون. (وال – سوسة) ر ع / هــ ع

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