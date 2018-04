إسرائيل ترفض التعليق على تورطها فى ضرب مواقع بسوريا

علق المكتب الصحفي في الجيش الإسرائيلي على الضربات الليلية التي تعرضت لها منشآت ومواقع عسكرية في سوريا.

ورفضت ممثلة المكتب الصحفي في الجيش الإسرائيلي، خلال حديث لمراسل “سبوتنيك”، التعليق على الضربات في سوريا وتأكيد أو نفي تورط القوات الإسرائيلية في ذلك، وقالت: “نحن نرفض التعليق على هذه الأنباء”.

وكان مصدر أمني سوري قال لـ”سبوتنيك”، إن استهداف مستودعي ذخيرة في ريفي حماة وحلب ناتج على الأغلب من ضربات جوية. وأضاف أن استهداف مستودع للذخيرة تابع للواء 47 للجيش السوري في ريف حماه نتج عنه انفجارات قوية وحريق هائل، مشيرا إلى أن مستودع الذخيرة المستهدف بريف حلب الشرقي يقع بين مطار النيرب والمالكية ولا صحة للأنباء المتداولة عن استهداف مطار حلب.

كما تداول ناشطون على موقع “تويتر”، اليوم، مقطع فيديو قالوا إنه يرصد استهداف المقر العسكري للجيش العربي السوري في ريف حماة. ولم يتسن لـ”سبوتنيك”، التأكد من صحة الفيديو.

