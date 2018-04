عينت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين، المسلم من أصل باكستاني ساجد جاويد وزيرا جديدا للداخلية، بعد استقالة الوزيرة السابقة أمبر راد أمس الأحد

