مصر وفرنسا تؤكدان على حدوث تقدم نسبي بالمشهد الليبي

30 أبريل 2018 (وال) – عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد اجتماعا مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي أن اللقاء شهد تباحثاً حول عدد من الملفات الخاصة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين في عدد من المجالات.

وأكد راضي أنه تم الاتفاق على زيادة التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين البلدين.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة التطورات المتعلقة بالقضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها المستجدات على الساحة الليبية، حيث اتفقت وجهات النظر على حدوث تقدم نسبي بالمشهد الليبي، وهو ما يستلزم الإسراع في عقد الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، آخذاً في الاعتبار أن الأوضاع في ليبيا تؤثر على أمن واستقرار منطقة البحر المتوسط بأكملها.(وال – القاهرة) ا م

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