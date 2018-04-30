منظمة الصحة العالمية: بذلنا جهودا هائلة مع شركائنا لمنع انهيار النظام الصحي الليبي

طرابلس 30 أبريل 2018 (وال)-قدمت منظمة الصحة العالمية 42 ألف كيس دم إلى مراكز نقل الدم في شرق ليبيا وذلك بدعم من صندوق الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية (ECHO).

أكدت منظمة الصحة العالمية في ليبيا بحسب مكتبها الإعلامي على أنه سيتم استخدام أكياس الدم للمرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم في المستشفيات بالمنطقة الشرقية.

وأشارت إلى تعرض مراكز نقل الدم في جميع أنحاء ليبيا لنقص في أكياس الدم وغيرها من المشاكل المنتظمة مثل نقص السيولة المالية، مؤكدةً التزامها بتقديم دعم فوري وطويل الأجل لمراكز نقل الدم والعمل مع السلطات الصحية المحلية على التخطيط المسبق لتلبية الاحتياجات في عام 2018.

وبدوره قال “ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا جعفر حسين إن المنظمة بذلت جهودًا هائلة مع شركائها لمنع انهيار النظام الصحي الليبي، لكن الآلاف من الناس لا يزالون في حاجة ماسة إلى خدمات صحية مستعجلة.” (وال – طرابلس) ا م

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