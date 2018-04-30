مقتل 21 شخصًا في تفجير انتحاري مزدوج وسط العاصمة الأفغانية وإصابة 27 أخرين

عين ليبيا

كشفت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الإثنين، مقتل 21 شخصًا في تفجير انتحاري مزدوج وقع وسط العاصمة كابل.

حيث نقلت وكالة أسوشييتد برس، عن “وحيد مجروح”، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن 27 آخرين أصيبوا في الهجومين الانتحاريين، دون الإشارة إلى مدى خطورة جراحهم.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “ا ف ب”، بمقتل أحد مصوريها في التفجير.

وفي تغريدة على “تويتر”، قالت أن «مصوّر الوكالة بكابل، شاه مراي، قُتل في تفجير استهدف مجموعة من الصحفيين، الذين توجهوا إلى مكان التفجير الانتحاري بالعاصمة الأفغانية».

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