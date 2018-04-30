أربعة قتلى إثر عمليتين انتحاريتين في كابول

كابول-العنوان

وقعت عمليتان انتحاريتان متتاليتان اليوم الاثنين في موقع قريب من مقر الاستخبارات الأفغانية في كابول في ساعة العودة إلى المكاتب، واستهدفت الثانية صحافيين، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى على الأقل وفق حصيلة رسمية أولية.

ووقع الاعتداء الثاني بعد دقائق على الأول، مستهدفا صحافيين هرعوا إلى المكان، بحسب ما أعلن المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانيكزاي، ولم يكن بوسعه أن يحدد أيا من التفجيرين أوقع الضحايا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانش أن الاعتداء الأول نفذه انتحاري على دراجة نارية قبيل الساعة الثامنة صباحا قرب مقر أجهزة الاستخبارات الأفغانية.

وقال إن “انتحاريا على دراجة نارية فجر نفسه أمام صف للغة الإنجليزية في قطاع شاش داراك”.

وتابع “أحصينا أربعة قتلى وخمسة جرحى، جميعهم مدنيون”، مشيرا إلى أن القطاع يضم عدة مكاتب للاستخبارات “لكن الانفجار وقع أمام صف اللغة الإنجليزية”.

وتعرض مقر أجهزة الاستخبارات لعملية انتحارية في مارس حين اجتاز انتحاري راجل حاجز الشرطة وفجر نفسه عند مدخل المكاتب.

المصدر-وكالات



Tweet



Telegram

WhatsApp



طباعة



مرتبط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية