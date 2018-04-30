وزيرة الداخلية البريطانية تقدم استقالتها ورئيسة الوزراء توافق وتُقدم الإعتذار

عين ليبيا

قدمت وزيرة الداخلية البريطانية «أمبر رود» استقالتها مساء أمس الأحد، قائلة إنها ضللت دون قصد البرلمان بشأن ما إذا كان لدى وزارتها أعداد تستهدف ترحيلها من بين المهاجرين غير الشرعيين.

حيث كانت رود قد واجهت دعوات لاستقالتها بعد أن قالت إنه ليس لدى حكومتها أعداد تستهدف ترحيلها ولكن ظهرت أدلة جديدة تناقض ادعاءاتها.

وبدورها، وافقت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، على استقالة وزيرة الداخلية، على خلفية ما وصفه البعض بـ”الفضيحة ” في تعامل الوزارة مع مهاجرين.

كما تقدمت ماي بالاعتذار لأبناء المهاجرين، وقالت: «لقد خذلناكم، وأنا آسفة للغاية، لكن الاعتذارات وحدها لا تكفي، يجب أن نصحح هذا الخطأ التاريخي على وجه السرعة».

وتواجه الحكومة البريطانية، ضغوط كبيرة لشرح سبب وصف بعض من ينحدرون من جيل المدعوين إلى بريطانيا لسد العجز في العمالة بين عامي 1948 و1971، بأنهم “مهاجرون غير شرعيين”.

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