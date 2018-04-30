هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل شوربة الجازباتشو

أوقات كثيرة أقف بالساعات في المطبخ لتحضير مائدة طعام متكاملة من الأطباق الرئيسية والسلطات والخضراوات، وعند تحضير أسهل شىء، وهو الشوربة، أشعر بحالة من الملل كونها تقليدية للغاية وأصنافها محدودة، عزيزتي.. هل أنت هكذا أيضا؟

إذا كنتِ تشعرين بملل من أصناف الشوربة التقليدية وتبحثين عن وصفة جديدة، إليك شوربة الجازباتشو، فهي صحية للغاية ويمكن تناولها بكميات كبيرة لقلة سعراتها الحرارية.. فجربيها اليوم.

طريقة عمل جازباتشو

المكونات:

– 4 ثمرات خيار

– كوبان من البصل الأحمر شرائح صغيرة

– نصف كوب فلفل أحمر مقطع

– نصف كوب كرفس مقطع

– نصف كوب بصل مقطع

– ملعقتا ثوم مفروم

– ربع كوب زيت زيتون

– ملعقتا عصير ليمون

– نصف ملعقة سكر

– ثلاثة أكواب عصير طماطم

– ملعقتا زعتر مطحون

طريقة التحضير:

– ضعي كل المكونات معا في الخلاط.. واخلطيها حتى تكون سائلة معك.

– أنصحك بعدم تصفيتها ووضعها في وعاء محكم الغلق لدقائق، وعند التقديم قومي بتسخينها جيدا.

التقديم

أقترح أن تصنعي وجبة لامب شانك بجوارها.. اعرفي طريقتها من هنا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا