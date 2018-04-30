احصلي على شعر مموج طبيعي بـ3 خطوات.. وفري فلوس الكوافير

كل صباح، أقف ساعة على الأقل أمام المرآة للتفكير في حل لشعري، أوقات آخذ الكيرلي حلا سريعا لأنه لا يحتاج إلى مجهود ووقت كبيرين، لكن مع الاستمرار والمواظبة عليه تساقط شعري وأصبح يتقطع من أقل شيء، وأوقات أخري أتجه إلى تجفيفه بالسيشوار أو المكواة لاحصل على شعر منسدل، لكنه أمر مزعج أيضا، لأن الشعر يمتلىء بالزيوت بعد يومين فقط، فهي معاناة نعيشها كل يوم خاصة في فصل الصيف، ولهذا أعتبر أن الشعر "الويفي" أو المموج الحل الأمثل، لأنه يستمر لأكثر من 5 أيام دون أن يتأثر بالطقس على عكس المنسدل أو الكيرلي.

هل تحبين الشعر الويفي أو المموج؟، إذا كنت كذلك يمكنك عمله في البيت بأقل التكاليف من خلال 3 طرق، اختارى منها الأنسب لك..

– استخدام الشاليمو لشعر ويفي

لست وحدك من تريد أن تصفف شعرها بشىء طبيعي، بعيدا عن المكواة و السشوار، والشاليمو أنسب اختيار لأنها رخيصة الثمن ومتوفرة أيضا في المتاجر، وكل ما عليكي فعله للحصول على شعر ويفي أو مموج التالي..

– شراء شاليمو متوسطة العرض

– غسل الشعر ببلسم جيد الجودة

– بعد الانتهاء من غسل الشعر، مشطي شعرك وهو مبلل، ثم قسيمه إلى 8 مجموعات

– لفي كل مجموعة على واحدة من الشاليمو

– كرري السابق مع كل الشعر

– لفي شعرك بكيس بلاستيك أو بونيه حمام لمدة ساعتين

– بعد مرور الوقت، ضعي نقاط من سيرم الشعر على يدك ثم مشي يدك على شعرك بدون فك الشاليمو

– اتركي شعرك يجف دون فك الشاليمو أو تغطيته لمدة 6 ساعات أو أكثر

– بعد مرور الوقت، فكي الشاليمو دون تمشيط الشعر

خطوات استخدام المكواة لعمل شعر ويفي

إذا كانت لديك مكواة، فالأمر سهلا للغاية، ويمكنك عمل الشعر "الويفي" أو المموج من خلال هذه الخطوات:

1- اغسلي شعرك جيدا بالشامبو والمرطبات كحمام الكريم ثم البلسم

2- بعد الانتهاء، اقلبي شعرك وجففيه بقماشة قطنيه أو شيء ناعم لتجنب سقوطه

3- سرحي شعرك بمشط واسع الفراغات

4- قسمي شعرك إلى أربعة أقسام

5- كل قسم قسميه إلى خصل، ثم خذي كل خصله ولفيها على المكواة واتركيها دقائق، وهكذا مع باقي الشعر

خطوات عمل الويفي بالضفاير

أعتقد أن طريقة عمل الويفي بالضفاير الأنسب والأسهل أيضا، لأن خطواتها سهلة وبسيطة لكنها تحتاج يوم كامل حتى تحصلي على نتيجة جيدة.. اتبعي الطريقة:

– بعد غسل الشعر بالبلسم أكثر من مرة، قومي بتقسيمه وهو مبلل إلى 8 أقسام، كل قسم ثلاث ضفائر حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة.

– بعد الإنتهاء، ضعي القليل من زيت الزيتون على شعرك للحصول على لمعان وتجنب الهيشان

– بعد مرور وقت طويل، فكي شعرك دون تسريحه

تذكير.. نفس الطريقة تساعدك على عمل الكيرلي دون استخدام اى منتجات تؤثر على الشعر، واطلعي على هذا إذا كنت تفضلين الكيرلي

في الحقيقة هذه الطرق بسيطة وسهلة وغير مكلفة، ولا تتلف الشعر ويمكن غسله باستمرار حال تعرضه للعرق أو الماء، لذلك جربيها وواظبي على الأنسب منها، وإذا كنتِ تحبين الشعر المفرود إليك الطريقة هنا أيضا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا