طالب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين 30 أبريل/نيسان، الفلسطينيين بضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات مع إسرائيل، للتوصل لحل شامل للأزمة الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي بالعاصمة عمان: “ينبغي أن يكون هناك حوار سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

بومبيو عن مقتل فلسطينيين في “مسيرة العودة”: إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسهاوأشار إلى أن حل الدولتين يمكن أن يكون “احتمال” لحل شامل للقضية الفلسطينية.وتابع “بالطبع نحن ندعم حل الدولتين، إذا ما توافق الفلسطينيون والإسرائيليون على ذلك الأمر”.

وتعيش المفاوضات الفلسطينية حالة من الجمود، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ما فجر حالة من الغضب الشعبي وانتقادات دولية عديدة.

وتسبب ذلك أيضا في اندلاع احتجاجات عديدة داخل فلسطين، أبرزها تظاهرات “مسيرة العودة” على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، وسقط فيها عشرات القتلى ومئات الإصابات.

The post وزير خارجية أمريكا:”الدولتين” حل شامل بين إسرائيل والفلسطينيين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية