عدسات وال ترصد تهالك سياج السلامة على الطرقات المعروفة بالحواجز الحديدية وتسببها في العديد من الحوادث

بنغازي 30 أبريل 2018 (وال)-رصدت عدسات وكالة الأنباء الليبية تهالك سياج السلامة على الطرقات المعروفة بالحواجز الحديدية وتسببها في العديد من الحوادث نتيجة انزياحها على الطريق العام ما تسبب في اصطدام عدد من السيارات بها وانقلابها على الطرق العكسية المقابلة.

وكالة الأنباء الليبية رصدت عبر عدساتها تهالك هذه السياجات (الدرابزين) على طول الطريق الدائري الثالث بمدينة بنغازي المعروف لدى السكان باسم (الطريق السريع)، إضافة إلى ميول عدد من أعمدة الإنارة ووشوكها على السقوط ما سيتسبب في كوارث لا يحمد عقباها لا قدر الله.

وتناشد الوكالة الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة والهيئة العامة للإسكان والمرافق والهيئة العامة للمواصلات والنقل إضافة إلى بلدية بنغازي وقسم المرور بمديرية أمن المدينة معالجة الأمر قبل وقوع المزيد من الكوارث خصوصا وأن الحوادث التي تسببت فيها هذه التهالكات أدت إلى خسائر مادية في الأرواح والممتلكات إضافة إلى تعطل حركة السير.(وال – بنغازي) م ف / ا م

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