مصر تستعد لربط البحرين الأبيض والمتوسط بخط سكك حديدية

بدأت وزارة النقل المصرية في دراسة إنشاء شبكة مواصلاتية لربط البحرين المتوسط والأحمر بالسكك الحديدية، لأول مرة في تاريخ مصر.

وستبدأ المرحلة الأولى من المشروع بربط ميناء الإسكندرية بدمياط، والمرحلة الثانية بمد السكة من ميناء نويبع جنوب سيناء في البحر الأحمر، وذلك في إطار المخطط الجديد للموانئ الذي تنفذه أكاديمية النقل البحري بالتعاون مع ميناء هامبورغ الألماني.

وأكد سمير نوار الرئيس السابق لهيئة سكك حديد مصر، أن مشروع ربط البحرين الأحمر بالأبيض من خلال خط للسكة الحديد سيضع مصر على خريطة نقل الحاويات العالمية، مشيرا إلى أن ربط البحرين يعد خطوة إيجابية نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية للدولة المصرية بصفة عامة وهيئة السكك الحديد المصرية بصفة خاصة.

