العنوان : اختطاف مدير مهرجان جائزة سبتيموس ونائبه بطرابلس

طرابلس 30 أبريل 2018 (وال) – نقلت صحيفة العنوان الإلكترونية عن نشطاء وصحفيين قولهم إن مسلحين تابعين لقوة الردع الخاصة اختطفوا الإعلامي سليمان قشوط مدير عام مهرجان جائزة سبتيموس، ومحمد اليعقوبي المدير التنفيذي للجائزة، أثناء وجودهما في إحدى مقاهي العاصمة طرابلس.

وقالت الصحيفة أن مصادر صحفية أكدت أن الاختطاف جاء على خلفية اعتراضات وانتقادات على حفل الجائزة الذي أقيم خلال شهر مارس الماضي، وحضره عدد كبير من الإعلاميين والفنانين.

وعقب المهرجان أعلنت الإدارة العامة للأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية بالوفاق عن تشكيل قوة أمنية خاصة لإيقاف ما وصفتها بالمهازل والحفلات “الماجنة”، في إشارة إلى حفل سبتيموس.

وأقيمت احتفالية جائزة سبتيموس في نسختها السادسة في قصر الخلد العامر بمدينة طرابلس في مارس الماضي، وانطلقت الجائزة في عام 2012، وتوزع خلالها الجوائز في عدد من المجالات الفنية والإبداعية. (وال – طرابلس) ا م

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