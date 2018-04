قضت محكمة ماليزية بسجن مواطن دنماركى لمدة أسبوع وتغريمه 10 آلاف رينجت ماليزى (2551 دولارا أمريكيا) ، وفق قانون مكافحة الأخبار الكاذبة المثير للجدل الذى أقره البرلمان سابقا هذا الشهر.

وذكرت شبكة “إيه بى سى” الأمريكية اليوم الاثنين، أن السلطات احتجزت المتهم صلاح سالم صلاح سليمان فى 23 أبريل الجارى بعد يومين من نشره مقطعا مصورا على موقع “يوتيوب” ادعى فيه أنه كان برفقة المواطن الفلسطينى فادى البطش الذى قتل بالرصاص فى ماليزيا ، وأنه اتصل بالشرطة مرات عديدة إثر الحادث دون رد من جانبها.

وأضافت الشبكة أن الحكم صدر بحق سليمان بعدما اعترف بنشر أخبار مزيفة.

ويعد سليمان -الذى تواجد فى ماليزيا لقضاء عطلة – هو أول من يتم حبسه وتغريمه وفقا للقانون الجديد الذى أقره البرلمان.

The post حبس وتغريم “صلاح سالم” فى ماليزيا لنشره أخبارا كاذبة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية