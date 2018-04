ترامب يصف قافلة لاجئين على حدود المكسيك بـ”خطر على أمن أمريكا”

ينتظر عشرات المهاجرين من طالبي اللجوء عبور الحدود إلى الولايات المتحدة من المكسيك في قافلة انطلقت من أمريكا الوسطى يوم 25 مارس.

وقال مسؤولون في قوات حرس الحدود الأمريكية إن 150 شخصا، أغلبهم يصطحبون أطفالا، يوجدون عند معبر سان دييغو بين البلدين، ولا يعرف ما إذا كان سيسمح لهؤلاء المهاجرين من أمريكا الوسطى بالدخول إلى الولايات المتحدة، أم سيتم إعادتهم إلى بلدانهم. لكن المؤكد أن القافلة ثابتة في مكانها.

ويقول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن هذه القافلة خطر على سلامة الولايات المتحدة، وسبق لترامب أن استهدف هذه الفئة من المهاجرين، وكتب على حسابه بموقع تويتر أن أمرهم دليل على ضرورة تشديد قوانين الهجرة.

ودعا المسؤولين في الولايات المجاورة للمكسيك إلى إرسال قوات لتعزيز الأمن حتى ينتهي من بناء الجدار.وانطلقت القافلة في مسيرها نحو الولايات المتحدة يوم 25 مارس من جنوب المكسيك، قرب الحدود مع غواتيمالا، ووصل عدد أفرادها نحو ألف شخص.

وسافر المهاجرون بالحافلات والقطار كما سار أفراد القافلة على الأقدام أيضا مسافة 2000 كيلومتر باتجاه حدود الولايات المتحدة. ويقول الكثير منهم إنهم هربوا من القمع والعنف في بلدانهم.

ما الذي حدث في المعبر؟

قال أحد المنظمين، واسمه ألكس مانسينغ، لبي بي سي إن الجمارك وحرس الحدود الأمريكيون لم يدرسوا أي حالة بمعبر سان سيدرو.وسمح لبعض أفراد القافلة بعبور جسر طويل يؤدي إلى المباني الإدارية، ولكنهم تركوا في الخارج.

وقال مفوض حرس الحدود والجمارك، كيفن ماك آلين “لم يعد بوسعنا استقبال المزيد من حالات في معبر سان سيدرو، على الآخرين أن ينتظروا في المكسيك، بينما ننظر في الملفات التي لدينا”.

وعبرت محامية المجموعة، نيكول راموس، عن صدمتها من أن المسؤولين لم يتمكنوا من استقبالهم، قائلة لوكالة أسوشيتد برس: نستطيع بناء قاعدة عسكرية في العراق خلال أسبوع واحد، ولا نستطع معالجة ملفات 200 لاجئ، لا أصدق هذا”.

