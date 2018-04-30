مقتل 11 طفلاً في تفجير انتحاري استهدف موكبا لحلف “الناتو” بقندهار

قندهار-العنوان

قُتل 11 طفلاً على الأقل تجمعوا حول موكب لحلف شمال الأطلسي اليوم الإثنين قرب مطار قندهار في جنوب أفغانستان في تفجير انتحاري استهدف جنودا رومانيين حسب ما أفادت مصادر رسمية.

وأشار المتحدث باسم حاكم الولاية عزيز أحمد عزيزي إلى إصابة 16 شخصا آخرين بجروح بينهم خمسة جنود رومانيين من حلف شمال الاطلسي “الناتو” وشرطيان أفغانيان.

وذكر عزيزي بأن الوحدة الرومانية العاملة ضمن عملية “الدعم الحازم” تتولى أمن مطار قندهار.

وأضاف “كان الموكب في قرية عبد الله قرب المطار، عندما فجّر انتحاري نفسه قرب الآليات التي تجمع حولها عدد كبير من الأطفال”.

وأكد المسؤول الإعلامي في مقرّ شرطة قندهار قاسم أفغان هذه الحصيلة مشيرا إلى أن الاعتداء حصل عند الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي (06,30 ت غ).

ولم تتبنّ أي جهة هذا الاعتداء حتى الان.

وفي وقت مبكر من صباح الإثنين، وقعت عمليتان انتحاريتان متتاليتان في كابول تبناهما تنظيم الدولة الاسلامية وأدتا إلى مقتل 25 شخصاً، بينهم مصور لوكالة فرانس برس وخمسة صحافيين آخرين.

المصدر-وكالات

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