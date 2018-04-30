الخارجية الإيرانية: الشراكة السعودية الأمريكية ستزيد من تزعزع الشرق الأوسط وتؤدي لمزيد من الصراع

عين ليبيا

قامت وزارة الخارجية الإيرانية بالرد على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، حول دور إيران في بعض دول المنطقة، واصفة إياها بـ”الإدعاءات المكررة والسخيفة”.

وقالت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء، عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “بهرام قاسمي”، إأن «ما أسماه وزير الخارجية الأمريكي الشراكة مع الرياض يرمي إلى زعزعة الاستقرار وإشعال الحروب، وزيادة سباق التسلح وتكريس التطرف المبني على مغامرات بعض الساسة السعوديين عديمي التجربة ومثيري الحروب».

مضيفاً ان «وزيري الخارجية الأمريكي والسعودي برؤيتهما إلى الوضع الإنساني الكارثي في اليمن والتطرف والإرهاب في المنطقة، سيدركان معنى ونتيجة الشراكة المزعومة لبلديهما».

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