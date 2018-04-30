مـؤامـرة الإخـوان الـجـديـدة الـقـديـمـة لـتـقـسـيـم لــيـبـيــا وحُـكـم طـرابـلـس … بقلم / محمد بعيو

منذ سنوات وأنا أكتب وأتكلم عن مشروع الفرع الليبي في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين لتقسيم لـــيـبـيـــا كحلٍّ أخير ووحيد يضمن سيطرتهم المباشرة على الغرب الليبي، في حال فشل مشروع التمكين الفبرايري في حكم لـــيـبـيـــا بالكامل شرقها الغني بالموارد الضعيف في الإدارة، وغربها كثيف السكان فاقد الإرادة، وجنوبها الضخم جسداً العاجز روحاً.

جاءت معركة الكرامة التي استمرت أربعين شهراً، والتي وضع فيها الإخوان وأتباعهم المتأسلمون كامل ثقلهم، لتفسد مخطط التمكين الشامل، ولتترك الباب مفتوحاً على الخطة [ب] المسماة {التمكين بعد التقسيم}، الذي بدأ بالإنقسام الواقعي والذي أحدثته ورسخته حرب الأربعين يوماً المسماة زوراً وفجوراً {فجر لـــيـبـيـــا}، التي أوقعت العاصمة في قبضة قوى الإسلام السياسي بقيادة الإخوان، الذين خططوا للحرب ومولوها وخاضوها بأجساد وأرواح أبناء مصراتة، الذين تم استدراجهم من خلال الفزعة وليس بواسطة الأدلجة، في خدعة خطيرة انتهت إلى النتائج الكارثية التي ترونها اليوم على البلاد والعباد والاقتصاد ليس لمصراتة وحدها بل للوطن كله.

ورغم أن الدائرة دارت على قوى المتأسلمين المتحالفين مع الدوحة واسطنبول، وغادر الكثير من الرموز طرابلس إلى منافي الداخل والخارج، في دورة سريعة من دورات القدر، جعلت اسطنبول أقرب إلى مصراتة من طرابلس بالنسبة للقائد العسكري للفجر المظلم الذي أحرق المطار وأحرق قلوب مائتي إمرأة مصراتية على أبنائهن الضحايا، دون أن يحترق قلبه وقلب حرمه على فلذة كبد، فأبناء زعماء المتأسلمين العسكريين والمدنيين لا يقاتلون ولا يموتون في المعارك، فتلك صناعة الرعاع الدهماء البسطاء، أما صناعة أبناء الزعماء فهي التجارة والسفر والحكم، فإن الإخوان الذين ظلوا قادرين على التسلل إلى طرابلس والبقاء فيها، وغابوا قليلاً عن المشهد، استطاعوا المحافظة على سيطرتهم التامة على ما سبق وتمكنوا منه من مؤسسات بقايا الدولة خاصة الإقتصادية منها، ممارسين لعبة الخداع والتقية التي يتقنونها، تاركين كتائب طرابلس التي توهمت أنها امتلكت العاصمة تتحول إلى حراس لهم ولمواقع سيطرتهم وفاعليتهم، بل واستطاعوا زرع بعض بذور الفتنة بينها من خلال الحملة الشعواء المعلنة والخفية التي شنوها على أهم قواها وأكثرها فاعلية ومقبولية من المواطن المقيم في طرابلس، وأعني بها {قوة الردع الخاصة}، التي تم وصفها ووصمها بالمدخلية والعميلة للسعودية، وما إلى ذلك من أوصاف لم تكن وحدها كافية لتحطيم تلك القوة المعادية دينياً وقيمياً ووطنياً لتنظيم الإخوان الذي أجرم بحق الدين حين استغل طهارة الشريعة في تسويغ وتبرير نجاسة الصراع على السلطة وبيع الدين بالدنيئة وزرع الفتنة في حقول التآخي ليتم هدم الدين من داخله.

وقائع كثيرة وتفاصيل أكثر لا يتسع لها المقام، وإن كانت تحتاج إلى المزيد من الإحاطة والكتابة والتوثيق شهدتها السنوات الأربع الأخطر في تاريخ لـــيـبـيـــا كلها والعاصمة بالذات، التي دفعت ولا زالت أثمان صراعات آثمة لا علاقة لها بها ولا مصلحة لها فيها، حتى وصلنا إلى اللحظة التاريخية العجيبة التي شاءت فيها إرادة الخالق أن تتمزق أستار الرياء عن وجوه المتأخونين المنافقين، حين اختفى قليلاً عن المشهد الرجل الذي كان ولا يزال بمثابة كابوس لهم [المشير خليفة حفتر]، فبعد أيام قليلة من تصريحات رئيس حزب الإخوان محمد صوان الهادئة المهادنة بل والممالئة المجاملة عن معركة الكرامة واستقبال الكثيرين في برقة بل في لـــيـبـيـــا كلها لها بالتصديق والقبول، وبعد أيام قليلة من سيطرتهم على رئاسة ما يسمى مجلس الدولة، الذي تمكنوا منه بنفس أساليب الخيانة والخداع التي يتقنونها فانقلبوا على السويحلي ولعبوا بجوان وتحالفوا مع بقايا التحالف الانتهازي اللاوطني، والذي سيطروا به من الخالدين خالد شكشك وخالد المشري على المشهد الرسمي في طرابلس، بعدما أربكوا السراج الضعيف، وتوجهوا إلى هدفهم الرئيسي المباشر مصرف لـــيـبـيـــا المركزي محاولين دون جدوى استعادة السيطرة التامة عليه، بعدما تمكن الوطنيون من إعادة التوازن إليه، وبعدما استنفد شكشك كل ما في جعبته من وسائل الابتزاز للسيد الصديق الكبير، في حملات قاسية متوالية وبكل الوسائل يشهد الله وأنا على ذلك من الشاهدين أنها جميعها كاذبة متحاملة، وأنها جميعها من القذارة والانحطاط بصورة لم يسبق لها مثيل، ولا علاقة لها إطلاقاً لا بالوطنية المزعومة ولا بالطهارة المدّعاة ولا بالمسؤولية، بل بالخسة والنذالة والتزوير والكذب والتدليس على الناس، وتصفية الحسابات الخاصة، ليظهر سمسار الديوان قيادي الإخوان منقذاً لليبيين وبطلاً للحق، وهو مجرد حاقد كاره للناس وللحق محب لجماعته الفاشية، التي تمكنت خلال السبع العجاف من السيطرة على الكثير من المقدرات بالترهيب والتهريب.

لم يستطع الإخوان المأمورون من الدوحة لا من الله، مقاومة الشهيتين الشيطانيتن الانتقام والسيطرة، فضخموا حكاية مرض حفتر، واستخدموها إلى النهاية في مخطط تمزيق نسيج الوطن، وتأجيج الصراع القبلي والمناطقي، وتحريك بيادقهم العميلة في برقة، بل وتحريك خلاياهم الإرهابية النائمة لتقتل الناظوري وتفجر الفتنة، وتم تجهيز عميلهم الجظران في معسكر السدادة الذي سلمه له الإخواني امبارك الفطماني ليعيد الانقضاض على الهلال النفطي إن تمكن، وتحركت منظومة المصالحة الوهمية الشيطانية عبر اسطنبول لتعيد انتاج التحالفات الجديدة في ظل غياب الخصم اللدود المشير خليفة، وجرت على عجل مصالحات بين أعداء الأمس الذين فرقهم الوطن وقضيته، بعدما جمعتهم مغانم السيطرة على طرابلس وكنوزها، قبل أن تفرقهم حرب الإقصاء والإلغاء، لتجمعهم اليوم العداوة للرجل الذي كل جريمته أنه حارب الإرهاب، وليستعدوا لإعادة السيطرة على العاصمة فور ثبوت موته، واضطراب برقة، وانكسار خصوم الإسلام السياسي في غرب الوطن، وإن لم يكونوا حلفاء لحفتر ولا حتى مناصرين له، ولتتحرك الدبلوماسية الإخوانية الحاكمة في مغرب أمير المؤمنين الهاشمي المغيب عن الواقع، فيجري ترتيب لقاء بين خالد المشري و عقيلة صالح المتهافت على أي شيء يبقيه في المشهد وفي السلطة، وينجيه من خطر الدخول في قائمة مجلس الأمن لمعرقلي الاتفاق السياسي في لـــيـبـيـــا التي أوهموه أنها ستصدر ويكون من ضمنها، بل ولوح له الإخوان بإمكانية قبولهم التضحية بالسراج وجعله هو رئيساً للمجلس الرئاسي الثلاثي، بعد فصل الحكومة عن المجلس الرئاسي، حيث جهزوا لرئاستها أحد المقربين منهم من غير المحسوبين عليهم، وبعدما أعدوا العدة لتكليف محافظ للمصرف المركزي يكون طوع بنانهم يرضون به الشعب مؤقتاً، وينهبون بواسطته ما تبقى من احتياطيات متناقصة، ويكملون سيطرتهم بالانقضاض على المؤسسة الوطنية للنفط، ليصبح التنظيم وحزبه ورموزه هم الأغنياء الأثرياء وكل الليبيين فقراء.

كل ذلك كان يجري وعلى محاور تآمر حقيقي متوازية :- استعادة السيطرة على المصرف المركزي، وإدخال برقة في فتنة واقتتال، واستعادة الموانيء النفطية، واستيعاب عقيلة صالح وتفكيك مجلس النواب، وضرب معنويات كل القوى التي لم تخضع لهم في الغرب الليبي، واستكمال عمليات الاغتيال المعنوي لأصحاب الأقلام والمؤثرين في الرأي العام، وهو ما حدث معي شخصياً حيث تزايدت الحملات والتحاملات الإعلامية والفيسبوكية الممولة من مدير أحد المصارف، والتابعة مباشرة لغرفة الشر والتزوير السوداء التي يشرف عليها خالد شكشك شخصياً.

كان كل هذا يجري وبسرعة قياسية وبتمويل متدفق من حسابات لصوص المال العام الموجودة في بنوك تركيا، وبإشراف مباشر من غرفة العمليات القطرية، متواكباً مع استعدادات عسكرية لبدء عملية {فجر لـــيـبـيـــا 2}، من داخل طرابلس هذه المرة لتكون ذريعة للسيطرة عليها وتقاسمها من جديد، بعد ضرب كتائبها القوية، وإعادة تدوير السراج الضعيف إن تعذر عليهم طرده عبر الفرقاطة التي وصل فيها كما يزعمون بحقه، ولعل ربط هذا السيناريو بتصريحات شيخ الخارجية سيالة بضرورة امتصاص الإخوان المسلمين يكمل صورة الفزع الذي انتاب السراج وبعض المقربين منه من نجاح الخطة التي تسربت إليهم بعض تفاصيلها، أو رصدوا ملامحها، والتي ما كان لهم أن يتعاملوا معها إن وقعت ونجحت إلا بإحدى وسيلتين الخنوع أو الهروب.

ولقد رصدتُ شخصياً خلال الأسبوعين الماضيين ومن خلال تواجدي في طرابلس الكثير من ملامح هذه الخطة الانقضاضية الانقلابية، ليس في الإعلام فقط بل على الأرض وفي الوجوه والمواقف، مما ليس هذا أوان شرحه والتصريح به ليس خوفاً من أحد ولا مجاملةً لأحد، ولكن منعاً لتشتت الأذهان وتداخل الموضوعي من الحقائق بالذاتي الشخصي.

فشلت الخطة لكنها لم تمُت، وعاد العدو الأول للإخوان إلى أهله ومجتمعه وجيشه، لكن الخطر لا يزال قائماً ليس على العاصمة فقط بل على الوطن كله، وما لم تتحرك القوى الوطنية المسلحة والمدنية في طرابلس وبسرعة وحسم لإخراج رموز وزعامات تنظيم الإخوان وحزبهم منها، وإنهاء نفوذهم السياسي مع بقائهم مواطنين آمنين إن أرادوا، أو فليستقروا عند مولاهم سلطان الباب العالي الذي لا يهمه أن تخرب لـــيـبـيـــا مادامت تركيا تزدهر.

إن على كل الوطنيين في كل أرجاء الوطن أن يتلاحموا وبسرعة ضمن مشروع إعادة بناء الدولة الوطنية، الآن الآن وقبل فوات الأوان، وإلا فإن الخراب الشامل قادم، وعلى الخراب ترقص وتنعق وتحكم الغربان والإخوان.

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