أعلن وزير النفط العراقى جبار اللعيبى فى بيان، اليوم الاثنين، إطفاء آخر بئر مشتعلة فى حقل عجيل شمالى بغداد الذى أضرم تنظيم داعش النار فيه.

كانت وزارة النفط قالت فى مارس إن الحقل ينتج ما بين خمسة آلاف و17 ألف برميل يوميا وما يصل إلى 100 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا بعد استكمال المرحلة الأولى من الإصلاحات، وأعلن العراق انتصاره على تنظيم داعش فى يناير، و كان التنظيم أضرم النار فى الحقل الواقع قرب تكريت فى 2015

The post إطفاء النيران فى آخر بئر مشتعلة بحقل عجيل بالعراق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية