وزير الخارجية الصيني يزور كوريا الشمالية

عين ليبيا

أعلنت الصين أن وزير خارجيتها سيتوجه خلال الأسبوع إلى كوريا الشمالية ليصبح أعلى مسؤول صيني يزور هذا البلد منذ 11 سنة فيما يسعى البلدان لتعزيز علاقاتهما بعد القمة التاريخية بين الكوريتين بحسب فرانس برس.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان ان وانغ يي سيزور كوريا الشمالية الأربعاء والخميس بدعوة من نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو.

وكان الوزيران التقيا في بكين في ابريل الجاري، بعد ايام على القمة بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في العاصمة الصينية، في اول لقاء بين زعيمي البلدين منذ تولي كيم السلطة خلفا لوالده كيم جونغ ايل في 2011.

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