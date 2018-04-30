زيدان: مستقبلي لا يتوقف على دوري الأبطال

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع فريقه ريال مدريد، لن يؤثر على مستقبله، وذلك في سعي المدرب الفرنسي للتأهل إلى المباراة النهائية للموسم الثالث على التوالي عندما يواجه بايرن ميونخ غدًا في إياب نصف النهائي بعد انتهاء لقاء الذهاب على ملعب أليانز أرينا بفوز الريال بنتيجة 2-1، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تصريحات زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي أجراه اليوم.

وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي: "مستقبلي مع الفريق لا يرتبط بدوري أبطال أوروبا، أرغب في مواصلة العمل في هذا النادي، ولكن ما يهمني في الوقت الحالي هو ما نقوم به حاليا وكيفية لعب مباراة الغد أمام بايرن ميونخ، ولا يمكنني التكهن بما سيحث في المستقبل".

وأضاف المدرب الفرنسي "لا أستطيع القول ما إذا كنت مدربًا أفضل أو أسوأ الآن بالمقارنة لما كنت عليه عندما توليت تدريب الفريق، ولكني أملك الآن المزيد من الخبرة بكل تأكيد، وهناك العديد من المدربين أفضل مني بالطبع، ولكني أتيحت لي الفرصة للعمل مع ريال مدريد وتحقيق الإنجازات السابقة".

ويعاني زيدان من الإصابات قبل موقعة بايرن ميونخ، حيث يصارع كل من إيسكو وناتشو الوقت من أجل اللحاق بالمباراة، وعن هذا الأمر قال زيدان "ناتشو تغيب عن الملاعب لقرابة الشهر ولكنه تدرب كثيرًا وربما تدرب بصورة أقل مع الفريق، ولكنه جاهز، فالأمر الأهم هو طبيعة الإصابة وحالته البدنية حاليا وأرى أن الاثنتين في صورة جيدة، وسنرى غدًا من اللاعب الجاهز بنسبة 100% للمشاركة في المباراة، عدا ذلك سيجلس اللاعب غير الجاهز بصورة كاملة على مقاعد البدلاء".

وواصل زيدان تصريحاته "لا أملك الكثير لأقوله عن إيسكو، فهو يعلم ما هو مطلوب منه ويرغب الجميع في مشاركته، وإذا كان لا يشعر بالراحة، فلن نغامر بإشراكه، فصحته تأتي في المقام الأول".

ويغيب عن صفوف ريال مدريد أيضًا ظهيره الأيمن داني كارفخال، ويواجه المدرب الفرنسي مشكلة كبيرة في حال لم يتعاف ناتشو لتعويض غيابه حيث تشير التقارير إلى احتمالية اعتماده حينها على متوسط ميدانه لوكاس فاسكيز في هذا المركز على الرغم من عدم لعبه من قبل كظهير أيمن.

وفي هذا الصدد قال زيدان "لن أقول بأنني أخطط لهذا الأمر أم لا، حيث ستحاول الصحافة تحليل كلماتي، ولكن ما يمكن قوله بأنه مهما حدث نظل فريقا متكاملا يمتلك العديد من الخيارات القادرة على القيام بأي شيء، ويبقى الأمر الأهم هو تمتع اللاعبين بالحافز الكبير، ويرغب الجميع في المشاركة، ولا نزال نملك وقتًا حتى الغد لنقرر ماذا سنفعل، ويبقى الأمر الأهم الآن أن الجميع مستعد بنسبة 100%".

وأضاف المدرب الفرنسي "هذه مباراة في نصف النهائي وندرك جيدًا مدى أهميتها، ونعلم ما يتوجب علينا فعله ولا نحتاج إلى تغيير أي شيء، فالتركيز هو ما نحتاج إليه".

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