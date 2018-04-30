هيتسفيلد: صلاح خليفة رونالدو وميسي المنتظر

امتدح مدرب بايرن ميونخ السابق أوتمار هيتسفيلد، محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، مشيرًا إلى قدرته على خلافة كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم في حال واصل تقديم نفس مستوياته المميزة التي يقدمها مع الريدز هذا الموسم.

ويقدم صلاح مستويات رائعة مع ليفربول منذ أن انضم لصفوف الريدز قادمًا من روما الإيطالي الصيف الماضي، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفبين، كما سجل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا وعلى مقربة من قيادة الليفر للتأهل إلى المباراة النهائية.

وقال هيتسفيلد، في تصريحات لموقع "جول" اليوم الإثنين: "يتمتع ليفربول بتحكم مذهل في إيقاع المباريات من خلال المهارات التي يتمتع بها اللاعبون إلى جانب سرعتهم الكبيرة في الهجمات المرتدة، وإضافة إلى ذلك يضم الفريق لاعبا من الطراز العالمي هو صلاح، وهو اللاعب القادر على خلافة ميسي ورونالدو إذا حافظ على مستواه الحالي في السنوات المقبلة".

وأشاد هيتسفيلد بالمدرب يورجين كلوب الذي يراه قادرًا على فرض هيمنة ليفربول على البطولات الأوروبية قائلاً "قدم كلوب أمورا مذهلة، ففي دوري أبطال أوروبا يتفوق ليفربول على نفسه في كل مباراة بفضل الحماس الكبير الذي يتمتع به اللاعبون، ويكفي إقصاؤهم لمانشستر سيتي لمعرفة حجم الإبداع الذي وصلوا إليه".

وأضاف هيتسفيلد "يتمتع ليفربول بقوة كبيرة خارج ميدانه بفضل إجادتهم للهجمات المرتدة في وجود كل من صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، حيث توصل كلوب إلى الخلطة المناسبة أخيرًا، وأنا على يقين بقدرته على إعادة أمجاد ليفربول الأوروبية من جديد، وسبق أن أثبت مع بروسيا دورتموند قدرته على التتويج بالألقاب".

وواصل هيتسفيلد تصريحاته: "أعتقد أن كلوب يمتلك كل المهارات التي تمكنه من تدريب بايرن ميونخ في المستقبل، بل وسيصبح مدرب المنتخب الألماني يومًا ما، فهو لا يزال صغيرًا في السن ويملك كل المقومات لتولي تدريب أي من البايرن أو ألمانيا".

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