عشرة صحفيين قتلوا في تفجيرين انتحاريين وسط كابول

كابول-العنوان

لقي نحو 37 شخصا على الأقل بينهم 10 صحفيين اليوم الإثنين في سلسلة اعتداءات وقعت في العاصمة الأفغانية كابول.

وهزت عمليتان انتحاريتان متتاليتان كابول ما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل وقتل ثمانية صحافيين آخرين في الاعتداء الثاني الذي استهدف الإعلاميين.

وبعد ساعات من الهجوم في كابول هاجم انتحاري في سيارة قافلة عسكرية أجنبية في إقليم قندهار الجنوبي، مما أسفر عن مقتل 11 طفلا يدرسون في مدرسة دينية قريبة، حسبما ذكرت الشرطة.

وتبنى تنظيم داعش الاعتداءين في كابول حيث أعلن أن الهجوم الثاني استهدف “المرتدين من الأمن والإعلام وغيرهم” الذين تجمعوا لدى وقوع الانفجار الأول.

وقال ممثل الامم المتحدة في افغانستان تاداميشي ياماموتو، إن “الهجمات تسببت في معاناة بشرية لا توصف للعائلات الأفغانية”.

وأضاف في بيان “أنا غاضب للغاية من الهجوم الذي يبدو أنه استهدف الصحفيين عمدا”.



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