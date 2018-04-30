مدير المشروعات بوزارة الداخلية: 700 كاميرا هو إجمالي المستهدف تركيبها في بنغازي

بنغازي 30 أبريل 2018 (وال)- أعلن مدير إدارة المشروعات بوزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المهندس حمزة الخفيفي أن منطقة بنغازي الكبرى مستهدفة بتركيب 700 كاميرا مراقبة متطورة، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع انطلقت منذ نحو أسبوعين لتركيب عدد من الكاميرات في الشوارع الرئيسة لمدينة بنغازي.

وقال الخفيفي لوكالة الأنباء الليبية إن الكاميرات التي يجري تركيبها حاليا تعمل بالكهرباء وبالطاقة الشمسية وتعمل بتقنية دوران 360 درجة وتغطي مسافات كبيرة، وتسلم كل واحدة منها للأخرى بحيث تُحكم آلية المراقبة على مدينة بنغازي وضواحيها بما يعرف بمنطقة بنغازي الكبرى.

وأشار إلى أن الانتهاء من المشروع بأكمله سيكون مع مطلع سبتمبر المقبل مؤكدا أن مناطق واسعة من المدينة مغطاة الآن بكاميرات المراقبة المتطورة.

وكان مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة قد أذن في مطلع مارس الماضي لوزارة المالية والتخطيط بتسييل مالي قدره خمسة ملايين وتسعمائة وسبعون ألف دينار ليبي لوزارة الداخلية لتغطية قيمة مشروع استكمال وتركيب وربط كاميرات مراقبة لمدينة بنغازي الكبرى وضواحيها في بحر ثلاثة أشهر.

وأوضح مجلس الوزراء في قراره رقم 43 للعام الجاري، والذي تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه أن هذه القيمة تخصم من الاعتمادات المالية لهذا الغرض لسنة 2018 على أن يتم تسويتها بعد إقرار قانون الميزانية العامة للدولة، من خلال الصرف بالإجراءات والمستندات المعززة لذلك.

وفي السياق ذاته أوضح الخفيفي أن نسبة كبيرة من مساجد بنغازي تم تركيب منظومة كاميرات مراقبة بها بعد الحوادث الإرهابية التي استهدفت مسجدين في بنغازي، لافتا إلى أن هذه الأيام ستشهد تركيبات لعدد المساجد المتبقية في المدينة.

وأشار الخفيفي إلى أن العديد من المشاريع ستشرع وزارة الداخلية في تنفيذها في مختلف مناطق شرق ليبيا خلال هذه الأيام، مؤكدا أن بعض المشاريع تم الانتهاء منها وبعضها الآخر جاوزت نسبة الإنجاز فيها الثمانين بالمئة.

من جهته قال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد حاتم العريبي أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 43 بشأن منح الإذن لوزارة المالية بتخصيص و تسييل مبلغ 5.970 دينار بدأت الشركة المنفذة أعمالها لاستكمال المشروع من خلال تركيب الكاميرات حسب المواصفات الموضوعة من المختصين ولربطها بغرفة أمنية لكامل مدينة بنغازي بحيث تكون كامل المدينة مربوطة بالكاميرات.(وال – بنغازي) ا م

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