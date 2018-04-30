فيديريكا موغيريني تصل القاهرة لبحث الملف الليبي

القاهرة 30 أبريل 2018 (وال)- وصلت إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأثنين، مفوضة العليا للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني .

هذا وستبحث فيديريكا موغيريني خلال زيارتها قادمة من اليونان، للمشاركة في اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا الذي سيبدأ خلال الساعات المقبلة .

وستشارك فيديريكا موغيريني في اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا، الذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية بصفتها ممثلة للاتحاد الأوروبي، وبحضور رئيس بوروندي الأسبق ممثل الاتحاد الأفريقي بيير بويويا، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة .

ويأتي الاجتماع فى إطار التزام الجامعة والاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة، بمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق بينها دعماً للعملية السياسية في ليبيا، ودعم الليبيين للوصول إلى إنهاء الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة بموجب الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية .

وسيتناول الاجتماع آخر التطورات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية، منذ انعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة في نيويورك في سبتمبر الماضي، كما سيستعرض التقدم في تنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية والتي تتأسس على التنفيذ التوافقي للنقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات . (وال- القاهرة) ر ت

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