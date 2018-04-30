ماكرون يؤكد لنتنياهو في اتصال هاتفي رغبته في اتفاقية موسعة مع إيران

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغبته في اتفاقية "موسعة" مع إيران، وذلك وفقا لما أعلنه قصر الإليزيه اليوم الإثنين.

وأوضح الإليزيه أن ماكرون قال، إن مثل هذه الاتفاقية من شأنها أن تنظم الرقابة على الأنشطة النووية لإيران، كما أنها ستعمل على تتبع البرنامج الصاروخي لإيران ونفوذها في المنطقة.

ويأتي الاتصال الهاتفي بين ماكرون ونتنياهو على خلفية الخلاف الدولي المثار حول الاتفاقية النووية المبرمة عام 2015 بين إيران من جانب، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا من جانب آخر، وتهدف هذه الاتفاقية إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات عنها.

ويعد نتنياهو من بين أكثر المنتقدين حدة للاتفاقية ويطالب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إما بفسخها أو بإدخال تعديلات عليها.

وتسعى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى الإبقاء على الاتفاقية، وكان ماكرون أعلن صباح اليوم في اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن رغبته في الإبقاء على الاتفاق، وذلك بعد أن كان تحدث خلال زيارته للولايات المتحدة في الأسبوع الماضي عن خطة شاملة لإيران، وطالب "باتفاقية جديدة".

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