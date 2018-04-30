موجيريني تصل القاهرة لبحث الأزمة الليبية

وصلت إلى القاهرة، اليوم، الإثنين، فيدريكا موجيريني، المفوضة العليا للشئون الخارجية والسياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، قادمة على رأس وفد من اليونان، في زيارة لمصر، تشارك خلالها في اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا الذي يبدأ الساعات القادمة.

وصرحت مصادر مطلعة، شاركت في استقبال موجيريني، بأن مفوضة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، ستشارك خلال زيارتها في فعاليات اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا، الذي يعقد بجامعة الدول العربية، وذلك بصفتها ممثلة للاتحاد الأوروبي، وبحضور بيير بويويا، رئيس بوروندي الأسبق، ممثل الاتحاد الإفريقي، وغسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا.

ويأتي الاجتماع في إطار التزام الجامعة، والاتحادين الإفريقي، والأوروبي، والأمم المتحدة، بمواصلة تعاونها، والتنسيق الوثيق القائم فيما بينها، دعمًا للعملية السياسية في ليبيا، ودعم الليبيين للوصول إلى إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة بموجب الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.

وسيتناول الاجتماع آخر التطورات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية، منذ انعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة في نيويورك في سبتمبر الماضي، كما سيستعرض المشاركون التقدم الذي تحقق فى سبيل تنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة، لحلحلة العملية السياسية، والتي تتأسس على التنفيذ التوافقى للنقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات.

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