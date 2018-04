النمسا تحذر من اشتعال حرب تجارية بين امريكا والاتحاد الأوروبى

حذر المستشار النمساوى من اندلاع حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بشأن فرض إدارة دونالد ترامب رسوما جمركية على الصلب والألومينيوم ستكون “سلبية للغاية” على الطرفين.

وقال سيباستيان كورتز فى مقابلة مع شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية على موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين، أنه يجب على الاتحاد الأوروبى أن يدرس ردا جماعيا إذا لم تمدد الولايات المتحدة الإعفاءات الجمركية المؤقتة التى تنتهى صلاحيتها غدا الثلاثاء.

وأعرب المستشار النمساوى عن أمله فى ألا تتحول الحواجز التجارية التى أعلن ترامب عنها “إلى حقيقة”.

وتتولى النمسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى – الذى يضم 28 دولة – لمدة 6 أشهر اعتبارا من يونيو المقبل، وستقود الكتلة الأوروبية فى عدد من القضايا الشائكة ما بين خروج بريطانيا من الاتحاد واحتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبعض أقرب حلفائها.

وتابع كورتز قائلا ” اعترف بأننى أشعر بقلق بالغ حيال إمكانية أن يكون هناك بعض الحواجز التجارية الجديدة.. وآمل أن يتوصل الاتحاد الأوروبى إلى اتفاق بسرعة حول موقف مشترك وواضح إذا آلت الأوضاع إلى فرض حواجز جديدة.. وآمل ألا يسفر ذلك عن إطلاق العنان لأى دوامة سلبية تؤدى إلى اندلاع حرب تجارية، وأن تعيد الولايات المتحدة النظر فى أفكارها بشأن الحواجز التجارية”.

