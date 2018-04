الكويت تطرح على الجامعة العربية اعلانا لحرية الإعلام ونبذ الكراهية

تقدم مندوب دولة الكويت للجامعة العربية باعلان جديد لحرية الإعلام ونبذ التعصب والكراهية ، وطرحت الكويت على أعضاء اتحاد إذاعات الدول العربية خلال اجتماعهم فى تونس إعلانا لحرية الإعلام وحماية الخصوصية ونبذ خطاب الكراهية والتعصب فى العالم العربى ليتم تبنيه خلال الجمعية العامة المقررة فى ديسمبر المقبل.

وقال محمد العواش وكيل وزارة الاعلام الكويتية لشؤون التخطيط ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية فى تصريح على هامش انعقاد المجلس التنفيذى لاتحاد الإذاعات فى تونس ان الكويت طرحت (إعلان حرية الإعلام فى العالم العربي) على أعضاء الاتحاد ليتم تبنيه خلال الجمعية العامة المقررة فى ديسمبر المقبل.

وأضاف العواش فى تصريحه -الذى بثته وكالة الانباء الكويتية – إن (إعلان حرية الإعلام فى العالم العربي) يؤكد أن حرية التعبير حق أساسى من حقوق الإنسان وان حرية الصحافة من الركائز الأساسية التى تقوم عليها الديمقراطية جنبا إلى جنب مع مباديء حماية الخصوصية ونبذ خطاب الكراهية والتعصب وتنظيم وسائل الإعلام والاتصال وحماية الصحفيين .

وأوضح أن الاعلان نال استحسان جميع أعضاء اتحاد اذاعات الدول العربية الذين تعهدوا بالنظر فيه ومناقشته بهدف تبنيه خلال الجمعية العامة للاتحاد المقررة فى تونس خلال ديسمبر المقبل.

وشدد العواش على أن هذا الإعلان يعكس المكانة والدور الكبير للاعلام الكويتى على الساحة العربية لا سيما عبر رئاسته لبيت الإعلام العربى حيث نجحت الكويت خلال فترة ترؤسها اتحاد اذاعات الدول العربية فى حل العديد من أزمات القطاع وبنت جسور تواصل متينة مع مختلف الأعضاء.

وحول أعمال الدورة ال99 للمجلس التنفيذى لاتحاد إذاعات الدول العربية أوضح العواش أن المجلس استعرض تقرير الإدارة العامة عن نشاطها فى مجالات الإذاعة والبرامج والأخبار التلفزيونية والرياضة والمجال الهندسى ومجال التعاون العربى والدولى كما ناقش احتفالية خمسينية اتحاد إذاعات الدول العربية التى ستقام فى السودان العام المقبل مضيفا أنه تم اختيار سلطنة عمان ضيف شرف الدورة المقبلة للمهرجان العربى للاذاعة والتلفزيون.

