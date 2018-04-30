مقتل 9 صحفيين في هجوم انتحاري أثناء تغطيتهم لتفجير وقع بالعاصمة كابل

أوقع هجوم انتحاري 9 قتلى من الصحفيين الأفغان كانوا مجتمعين لتغطية تفجير وقع بالعاصمة كابل، اليوم الاثنين، وذلك في أدمى هجوم يستهدف العاملين في وسائل الإعلام المحلية منذ الإطاحة بحركة طالبان عام 2001، ومن بين القتلى كبير مصوري وكالة فرانس برس في كابول.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن الانتحاري تعمد استهداف الصحفيين الواقفين قرب موقع الانفجار الأول.

فيما أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن مراسلها في كابول قتل بالرصاص، الاثنين، جنوب شرق أفغانستان.

يذكر أن إحصاءات اللجنة الأفغانية لسلامة الصحفيين وثقت مقتل ثمانين صحفيا وعاملا في مجال الإعلام على الأقل أثناء عملهم في أفغانستان، منذ العام 2001.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا