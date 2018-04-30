وزير داخلية بريطانيا الجديد من أصول من باكستانية

تولى ساجد جاويد، وهو نجل مهاجرين باكستانيين قدما إلى بريطانيا في ستينات القرن الماضي، حقيبة وزارة الداخلية الاثنين، وسط ازمة حادة عن طريقة تعامل هذه الوزارة مع المهاجرين.

وأصبح المصرفي السابق البالغ من العمر 48 عاما بذلك أول وزير للداخلية في بريطانيا متحدر من أقلية عرقية.

وتعد وزارة الداخلية واحدة من أربع حقائب رئيسية في السياسة البريطانية تشمل رئاسة الوزراء ووزارتي الخارجية والمالية كما أنها من أصعب المهام.

وحل جاويد بذلك محل آمبر راد التي استقالت ليل الأحد على خلفية التهديدات بترحيل أفراد جيل “ويندراش” الذين انتقلت عائلاتهم إلى بريطانيا من منطقة الكاريبي في خمسينات وستينات القرن الماضي.

وقبل يوم من تعيينه، قال جاويد لصحيفة “صنداي تلغراف” أن هذه المسألة “شخصية للغاية” قائلا “فكرت (كيف أنه كان من الممكن أن يكون) والدي ووالدتي أو عمي أو حتى أنا” مكان هؤلاء المهاجرين.

ويتولى جاويد حاليا مسؤولية حل المسألة حيث تعهد التعامل مع المتضررين بـ”احترام وعدل” والتعامل مع سياسة الهجرة الأوسع والأمن ومكافحة الإرهاب.

وقال الناطق باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن جاويد الذي كان في السابق مسؤولا عن سياسة الإسكان وقبل ذلك وزير الأعمال التجارية “اثبت طموحه وعزمه على التعامل مع المسائل الصعبة”.

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