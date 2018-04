قصف جوى لمخيم اليرموك بريف دمشق أثناء خروج حافلات تقل إرهابيين

أصيب 15 شخصا بجروح اليوم الإثنين، جراء سقوط قذائف هاون على أطراف مخيم اليرموك بريف دمشق، أثناء دخول الحافلات لتقل الإرهابيين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر فى قيادة شرطة دمشق قوله،” إن عدداً من قذائف الهاون أطلقها مسلحو تنظيم “داعش” الإرهابي، سقطت عند دوار البطيخة على أطراف مخيم اليروموك أثناء دخول الحافلات لإخراج الإرهابيين، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا بجروح متفاوتة.

يذكر أنه منذ صباح اليوم تجمعت الحافلات قرب دوار البطيخة على أطراف المخيم إيذاناً ببدء الإجراءات التنفيذية للاتفاق الذى تم التوصل إليه أمس بين الحكومة السورية والمجموعات الإرهابية فى مخيم اليرموك، والذى ينص على إخراج الإرهابيين من المخيم وتحرير المحاصرين من كفريا والفوعة وتحرير مختطفى اشتبرق على مرحلتين.

