الآلاف يتظاهرون فى شوارع موسكو تنديدا بحجب تطبيق”تيلجرام”

تظاهر نحو 7500 ألف شخص فى شوارع موسكو اليوم الثلاثاء تنديدا بقرار السلطات بحجب تطبيق “تيلجرام“.

وأكد المصدر ـ فى تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ـ ” جرت فعالية عامة فى شارع ساخاروف تم الاتفاق عليها مع السلطات، وقد شارك فيها 7500 شخص“.

وأشار الى أن رجال الشركة وعناصر الحرس الوطنى الروسى عملوا على توفير الأمن فى المنطقة، وكانت محكمة تاجانسكى بموسكو قد أيدت ، فى وقت سابق ، دعوى قضائية رفعتها الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات (روس كوم نادزور) ضد إدارة (تيلجرام) ، وأصدرت المحكمة قرارا بالسماح بحجب التطبيق فى روسيا دون انتظار قرار الاستئناف ، وذلك إلى حين تقديم مفاتيح فك التشفير لمراسلات المستخدمين إلى جهاز الأمن الفيدرالى الروسي

