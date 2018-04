مقاتلات يونانية تطارد طائرة حربية تركية اخترقت مجالها الجوى

اخترقت مروحية تركية و6 طائرات مقاتلة من طراز “إف-16″، اليوم الإثنين، المجال الجوى اليونانى عدة مرات، ودخلت المنطقة المعلوماتية للطيران فى أثينا.

وطارد طيارو القوات الجوية اليونانية المروحية والمقاتلات واضطروا للدخول معهم فى مناورة، وفقا لصحيفة “إيكاثمريني” اليونانية.

وأكد مسؤولون عسكريون يونانيون أن الطائرة التركية انتهكت قواعد الطيران فى المنطقة المعلوماتية للطيران فى أثينا 4 مرات، كما ارتكبت 15 انتهاكا للمجال الجوى الوطنى اليونانى فى عدة نقاط فوق بحر إيجة على مدار اليوم

