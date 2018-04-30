تعرف على موعد استئناف الحركة الجوية في مطار مصراتة الدولي

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت مصلحة المطارات عن تعاقدها مع شركة متخصصة في مجال الإنشاءات لتنفيذ أعمال الصيانة للمهبط الرئيسي (15-33) والممر الموازي بمطار مصراتة الدولي.

مصلحة المطارات أكدت بحسب مكتبها الإعلامي على أن أعمال الصيانة تأتي في إطار الحفاظ على سلامة الطائرات والمسافرين وإجراء الصيانة الضرورية واللازمة للبنية التحتية بالمطارات.

وأشارت إلى أن أعمال الصيانة بدأت منذ أمس الأحد تحت إشراف مهندسين مختصين من إدارة المطار والتي ستستغرق 7 أيام ليتم عقبها فتح المطار أمام الحركة الجوية.

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