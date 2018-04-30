عين ليبيا

أقيمت صباح أمس الأحد بمقر إدارة الخدمات الصحية ببنغازي جلسة تدريبية حول أساسيات التشغيل والصيانة الدورية لجهاز تحليل صورة الدم (CBC) نظام (Sysmex) للأجــهزة (KX – 21-N) و (XP – 300)استهدفت فنيو المختبرات بالعيادات والمراكز الصحية في مدينة بنغازي.

وقد أشرف على تنفيذ الدورة مكتب تنمية الموارد البشرية بإدارة الخدمات الصحية بنغازي بالتعاون مع قسم المختبرات بمكتب الخدمات الطبية والمركز الهندسي لصيانة وتجهيز المعدات الطبية، وقدمها المهندس مفتاح الدرسي التابع للمركز الهندسي لصيانة وتجهيز المعدات الطبية وتضمنت معلومات نظرية وتطبيقات عملية على الجهاز.

وفي ختام الدورة تم توزيع شهادات المشاركة على الحاضرين وقام مكتب تنمية الموارد البشرية بالإدارة بتكريم المدرب المهندس مفتاح الدرسي، ومنسق المختبرات أ.صالح التهامي بحضور مديري مكاتب تنمية الموارد البشرية والخدمات الطبية والتفتيش والمتابعة والإعلام والتوعية والتثقيف الصحي.

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