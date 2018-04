كشفت مصادر مطلعة عن الجهة التي خططت لتهريب الطبيب الباكستاني الذي ساعد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على الوصول لمخبأ أسامة بن لادن، ما دفع إسلام آباد إلى تغيير مكان سجنه.

وأكد مصدران مطلعان لوكالة “نوفوستي” أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كانت تحضر لتهريب الطبيب شكيل أفريدي من سجن بيشاور المركزي الذي كان يقبع فيه، إلا أن الاستخبارات الباكستانية علمت عن المخطط وتمكنت من إفشاله بنقل المسجون إلى مكان آخر مؤخرا، بفضل المعلومات المقدمة من قبل أحد العملاء المزدوجين.

وأضاف أحد المصدرين أن الولايات المتحدة سبق لها أن توجهت لباكستان بطلب تسليم أفريدي وأوضح أن “وكالات المخابرات تعمل على حماية مخبريها الذين كشفوا من أجل الحفاظ على مستوى الثقة من قبل العملاء السريين الآخرين، ولهذا السبب توجهت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بطلبات على المستوى الحكومي بتسليم أفريدي، وكان ذلك في رأس قائمة مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لباكستان.

كما أوضح المصدر أن الجانب الباكستاني كان قد رفض تسليم أفريدي لواشنطن مقابل الإفراج عن المواطنة الباكستانية عافية صديقي، المعروفة بـ”سيدة القاعدة” والمدانة بالإرهاب ومحاولة القتل وهي تمضي عقوبة السجن مدتها 86 سنة في سجن بولاية تكساس الأمريكية.

The post الكشف عن الجهة التى خططت لتهريب طبيب بن لادن فى باكستان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية