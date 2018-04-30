اللجنة الرباعية تناقش تطور المسيرة السلمية والمرحلة المقبلة بليبيا

عُقد مساء اليوم الإثنين، بالقاهرة، مؤتمر صحفي للجنة الرباعية المعنية بليبيا، والتي تضم "الاتحاد الإفريقي"، "الاتحاد الأوروبي"، "الأمم المتحدة"، "جامعة الدول العربية".

وذلك لمناقشة تطور المسيرة السلمية في ليبيا، من خلال عرض تقرير قدمه المبعوث الأممي غسان سلامة تناول فيه المساعي في ليبيا والإعداد للمرحلة المقبلة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأكدت اللجنة أن هدفها هو ليس فرض حلول على الليبيين، ولكن مساعدتهم على إيجاد حلول لأنفسهم بأنفسهم.

وحول نجاح المسيرة السلمية بليبيا ربطت اللجنة بينها وبين المرحلة القادمة وفرص نجاح الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وإن فشلها يمثل مؤشرًا لامتداد تأثير الأزمة الليبية عليها، لما يمثله فشلها من تحقيقًا لأهداف الميليشيات في تأمين أوضاعها، وهو ما يوضح سعيها الآن لعرقلة المسيرة الانتخابية.

وفيما تعلق بموضوع ازدياد عمليات الهجرة عبر البحر المتوسط إلى دول أوروبًا، صرحت اللجنة بأنها قامت بإنقاذ حياة أكثر من 16 ألف شخص وأنها تعمل مع كافة المنظمات الأخرى في ليبيا للحد من مخاطرها.

كما أكدت اللجنة على أنها ساعدت في العمل على تحسين وضع المهاجيرن غير الشرعيين داخل مواقع الاحتجاز.

وأكدت فيدريكا موجيريني، المفوضة العليا للشئون الخارجية والسياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، خلال المؤتمر على أن إيران تلتزم بالاتفاق النووي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا