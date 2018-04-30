مدرب بايرن ميونيخ: نستطيع العودة في البرنابيو

كتب: علي الزيني

قال يوب هاينكس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، أن فريقه يستطيع قلب الطاولة على ريال مدريد، والتغلب عليه في ملعبه من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث هاينكس في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الإثنين، قائلا: "أظهرنا خلال الموسم الجاري إننا نستطيع العودة من الفترات السيئة نحن هنا من أجل تقديم لقاء قوي واستغلال فرصنا للتأهل".

وأضاف، "أعرف أن الأمور ستكون صعبة، ولاعبو ريال مدريد معتادون على تلك الأجواء، وسيكون منافسًا غاية في الصعوبة".

وتابع، "يجب أن نكون مؤثرين أكثر أمام المرمى أفضل مما حدث في لقاء الذهاب يجب أن نستغل كل الفرص، نحن سجلنا 88 هدفًا في الدوري الألماني، ويجب أن نكون كذلك غدًا، سنقوم بأي شيء لتسجيل الأهداف".

وأردف، "عدم تبديل أي شيء سيكون خطأ، رأيت بعض الإيجابيات، وبعض الأخطاء التي تحتاج إلى العمل عليها، سنحاول الهجوم، لكن الأمر لا يتعلق بطريقة اللعب أو بتنظيم اللاعبين في الملعب".

وعن هل يفكر في اللجوء لركلات الترجيح حال التعادل في نتيجة الذهاب والإياب أجاب، "لا لم أقم بتدريب اللاعبين بسبب الجواسيس، فإن تدربنا سوف تعرفون من سوف يسدد".

وأكمل، "خلال المباراة يشعر اللاعبون بالتوتر والقلق، ولا تستطيع التحضير لذلك، في عام 2012 فزنا بعدما أخطأ سيرجيو راموس، ولن أمانع إن تأهلنا بذات الطريقة مجددا".

وعن هل شاهد لقاء ريال مدريد ويوفنتوس في إياب ربع نهائي البطولة ذاتها أجاب "لا ولكن كل فريق في دوري الأبطال له طريقته وأسلوبه الخاص".

وأتم "ريال مدريد أظهر أنه غير حصين، ويمكن التغلب عليه في ملعبه، لكنهم يعرفون أن هذه هي أهم مباراة في العالم، ويجب أن يقدموا أفضل ما لديهم أمامنا".

ويحل بايرن ميونيخ ضيفًا غدا الثلاثاء على ريال مدريد لملاقاته في ملعب سانتياجو برنابيو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الهزيمة ذهابًا بهدفين لهدف.

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