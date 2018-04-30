مولر: متشوق لتسجيل الأهداف في ريال مدريد

كتب: علي الزيني

تحدث توماس مولر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، عن مواجهة ريال مدريد المقبلة، مؤكدا أن الفريقين يعرفان بعض جيدا، والفريق الألماني يرديد الفوز، وهذا ما ظهر في مبارة الذهاب.

وقال مولر، في المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين، قائلا: "خلقنا العديد من الفرص في المباراة السابقة، لكننا لم نسجل وعلينا استغلال ذلك الأمر في اللقاء المقبل".

وواصل، "أنا متشوق لتسجيل الأهداف، وأرقامي وإحصائياتي ليست عظيمة، لكنها لا تهم طالما أن شخصًا آخر سوف يسجل، ونستطيع التأهل للنهائي".

وتابع، "عندما نخسر المباريات نقوم بتحليل الأسباب، والمشكلة هي أننا لم نسجل كثيرًا، ولهذا علينا حل تلك المشكلة غدا".

وخلال الموسم الجاري سجل مولر 15 هدفًا، وصنع 16، في 41 مباراة، شارك فيها في كل البطولات مع بايرن ميونيخ.

وعن غياب روبرت ليفاندوفسكي عن تسجيل الأهداف في الفترة الأخيرة قال مولر: "هو لم يسجل في الأسابيع الأخيرة، لكنه لديه 28 هدفًا في الدوري الألماني، وهذا شاهدا عليه، وكريستيانو رونالدو لم يسجل في اللقاء الأول أيضا أليس كذلك؟".

ويستضيف ريال مدريد نظيره بايرن ميونيخ، غدا الثلاثاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في إياب الدور قبل النهائي من دوري الأبطال.

وسيدخل الفريق الملكي، المتسلح بعاملي الأرض والجمهور، ملعبه "سانتياجو برنابيو"، منتشيا بفوزه على العملاق البافاري (2-1) في عقر داره، في مباراة الذهاب، الأسبوع الماضي، على ملعب "أليانز أرينا"، في مدينة ميونيخ.

ويعتبر ريال مدريد، حامل اللقب، الأوفر حظا في انتزاع بطاقة العبور إلى النهائي، إذ يحتاج إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وحتى الخسارة بهدف وحيد، ستصب في مصلحته، كما أن احتمال ركلات الترجيح يبقى قائمًا أيضًا، فيما إذا انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتقدم الفريق الألماني (2-1)، وساد التعادل السلبي الشوطين الإضافيين.

أما بايرن ميونيخ فلا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز بهدفين من دون رد، أو الفوز بفارق أكثر من هدفين، لكي ينتزع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للتشامبيونز ليغ، من ريال مدريد.

ويفتقد الميرينغي جهود ظهيره الأيمن دانيال كارفاخال، بسبب إصابة تلقاها في لقاء الذهاب، ومن المنتظر أن يعوضه الجناح لوكاس فاسكيز.

بينما يعاني بايرن ميونيخ من غيابات كبيرة في صفوفه بسبب لعنة الإصابات، إذ سيغيب عنه نجمه الهولندي الطائر آرين روبين، وقلب الدفاع الألماني جيروم بواتينغ، اللذين خرجا مصابين خلال مباراة الذهاب، إضافة إلى غياب نجم وسطه التشيلي أرتورو فيدال، والحارس العملاق مانويل نوير، والجناح الفرنسي كينغسلي كومان، ولاعب خط الوسط النمساوي دافيد ألابا.

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