أعلنت قيادة التحالف الدولي، إنهاء عملياتها القتالية الرئيسية ضد تنظيم “داعش” في العراق.

وقال التحالف في بيان له: “التحالف الدولي لمحاربة داعش يعلن انتهاء مهام قيادة القوة البرية التابعة لقوة المهام المشتركة في العراق” حسب ما نشرته قناة السومرية نيوز.

واعتبر التحالف أن “إنهاء مهام قيادة القوة البرية التابعة لقوة المهام المشتركة دلالة على انتهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد داعش في العراق، والإعلان عن تغير في هيكلية ومسؤوليات التحالف”.

The post التحالف الدولى يعلن انتهاء عملياته ضد “داعش” فى العراق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية