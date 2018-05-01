بوتين يؤكد لنتنياهو تمسك روسيا بـالاتفاق النووي وضرورة التزام كافة الأطراف به

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء أمس الإثنين، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موقف روسيا المتمسك بالاتفاق النووي مع إيران، داعيا كافة أطراف الاتفاق إلى الالتزام به.

وقال بيان للكرملين، إن بوتين تلقى اتصالا من نتنياهو "ناقشا فيه الموقف الراهن حول خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران)، آخذين في الاعتبار بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي أدلى به اليوم في هذا الصدد"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف بيان الكرملين، أن "فلاديمير بوتين جدد التأكيد على موقف روسيا بأن الاتفاق النووي ذو أهمية قصوى لضمان الاستقرار والأمن الدولي، وأنه يجب الالتزام به بصرامة من كل الأطراف".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد كشف، عما وصفه بـ"دليل قاطع" عن وجود مشروع سري يجرى في إيران لتطوير سلاح نووي، وهذا دليل يثبت أن إيران كذبت على المجتمع الدولي.

وقال نتنياهو، الذي كان يتحدث من القيادة العسكرية في تل أبيب، "قبل أسابيع قليلة مضت، وفي إنجاز استخباراتي كبير، حصلت إسرائيل على نصف طن من المواد التي كانت موضوعة في قبو في طهران.. إسرائيل كشفت عن 55 ألف ملف تحتوى على معلومات "تجريم" بشأن البرنامج النووي الإيراني، وفقا لما ذكرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"جيروزاليم بوست".

يشار إلى أن روسيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا والصين وألمانيا وبريطانيا، وقعت على الاتفاق النووي في منتصف عام 2015.

وينص الاتفاق النووي على التزام حكومة طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن عشر سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي وتقييده بشكل كبير بهدف منع الجمهورية الإسلامية من أن يكون لديها القدرة على تطوير أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات عن إيران.

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