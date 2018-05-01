مكياج العيون.. 5 حيل بسيطة لإخفاء الهالات السوداء

مشكلة الهالات السوداء تزعج كل فتاة، فهي عائق للحصول على مكياج مميز، وتظهر بعد أسبوع من الإرهاق أو العمل لساعات متأخرة وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، يجعل وجهكِ شاحبا، ولكن يمكنك التخلص من هذه المشكلة بعدة طرق أهمها ضبط الروتين اليومي والنوم لفترات كافية وشرب المياه بقدر كافٍ.

المكياج حل لإخفاء الهالات، إذا كان لديكي مناسبة خاصة وتريدين التخلص من التعب الذي يظهر تحت عينيك في شكل هالات، كل ما عليك هو تطبيق الخطوات التالية وستشاهدون نتيجة مبهرة، ولكن عليك بالاهتمام بصحتك وشرب المياه للتخلص من الهالات السوداء بشكل نهائي.

1- ترطيب البشرة والاهتمام بالمنطقة تحت العين، خطوة مهمة لأن الكريم المرطب يساعد في وضع المكياج على البشرة بشكل جيد، وتثبيته لفترة طويلة.

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2- بعد الترطيب تأتي خطوة وضع البرايمر، فهو يساعد على حماية بشرتك بتكوين طبقة عازلة بين المكياج وبشرتك.

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3- بعد وضع البرايمر، ضعي الكونسيلر المناسب للون بشرتك، واختاري لون يكون افتح بدرجة أو درجتين عن لون بشرتك، وإذا كانت الهالات سوداء إلى زرقاء، اختاري كونسيلر لونه روز أو بينك أو برتقالي، لو بشرتك بيضاء أو فاتحة انسب لون كونسيلر الخوخي المتوسط، ولو بشرتك متوسطة أو سمراء الأنسب الكونسيلر البرتقالي.

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4- عند وضع الكونسيلر يجب وضع طبقة خفيفة، لمنع تكتلها وعمل خيوط تحت العين، واحرصي وضعه بـ"الطبطبة" وعدم الضغط على العين لمنع تكون التجاعيد.

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5- امزجي كريم الأساس المناسب لبشرتك مع الكونسيلر، ثم ضعي البودرة، هذه الخطوات ضرورية لتثبيت المكياج أطول فترة ممكنة، يمكنك أيضًا وضع ظل الجفون اللامع باللون البيج على الجزء الداخلي لجفونك لإضاءة عينيك، فهذه خطوة مهمة لإخفاء الهالات السوداء لتوسيع العين.

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بهذه الخطوات تتخلصين من الهالات السوداء، وتتمكني من الظهور بوجه مشرق، واحرصي دائمًا على عمل وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء، وشرب المياه، ثم استخدمي هذه الخطوات لإخفاء أي هالات سوداء تظهر بشكل مؤقت بسبب التعب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا